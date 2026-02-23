Hiljemark: “Dobbiamo giocare senza paura come nel secondo tempo. Cuadrado è entrato bene”

23/02/2026 | 21:10:05

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa sconfitto con la Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo il match: “Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio giocando a calcio e stando più compatti in difesa. Ma nel calcio conta fare gol nelle occasioni che arrivano. A volte vedo troppa paura, quando giochiamo senza come oggi nel secondo tempo facciamo bene. Bisogna riuscire a giocare le partite e con la paura non funziona. Cuadrado? È entrato bene in campo, in questo momento non può giocare di più ma ha fatto bene”.

foto Youtube pisa