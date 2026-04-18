Hermoso segna (poi prende una traversa) e risponde a Krstovic: pari tra Roma e Atalanta

18/04/2026 | 22:39:36

Roma e Atalanta non vanno oltre il pareggio, finisce 1-1 all’Olimpico, succede tutto nel primo tempo. L’Atalanta trova il vantaggio al 12′. Recupero alto di De Roon che serve Krstovic, bravo a freddare Svilar con un gran destro sul palo lontano. La Roma prova a reagire ma senza trovare l’acuto vincente e il gol del pareggio, almeno fino al 45′, quando Hermoso in girata trova l’1-1. Colpo di testa di Hermoso, la palla si impenna e poi sbatte sulla parte alta della traversa. Poi ammonito Pisilli per un fallo su Zalewski. Finisce 1-1 all’Olimpico. La Juventus domani può allungare sui giallorossi e andare a più cinque.

foto x roma