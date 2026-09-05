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Hermoso: “Il gol è stato importante per far credere a tutti di poterla vincere”

05/09/2026 | 23:30:49

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Il difensore della Roma, Mario Hermoso, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in rimonta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:
“Credo che abbiamo fatto una partita seria, abbiamo avuto le chance per fare gol prima, ci abbiamo creduto fino alla fine. Era una partita importante, a casa, con tutta la gente che tifa Roma. Il gol è stato importante per far credere a tutti che potevamo vincerla”.
Foto: X Roma