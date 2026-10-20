Hermoso: “Era importante vincere, siamo forti. E’ bello vedere la Roma così”

20/10/2026 | 23:11:56

Le parole di Hermoso dopo la vittoria contro lo Slovan Bratislava: “Per noi era importante continuare a fare le cose bene e vincere. Per noi è importante lasciare la porta inviolata. Oggi era una partita per noi troppo, troppo, troppo importante. Dopo una sconfitta che abbiamo sofferto qua contro il Real, avevamo tanto, tanto bisogno di vincere questa partita. È importante per la classifica. E’ importante lasciare la porta inviolata e poi abbiamo un talento, un talento grande davanti. Bisogna far arrivare ogni palla vicino all’area per segnare. Abbiamo una squadra forte, una rosa completa. Abbiamo giocatori di qualità in ogni ruolo. Quindi bisogna lavorare, bisogna essere una squadra come stiamo dimostrando di essere. E’ bello vedere la Roma così”.

foto x roma