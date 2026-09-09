Hermoso: “Abbiamo bisogno di giocare ogni tre giorni. Vogliamo partire subito bene a Istanbul”

09/09/2026 | 17:05:10

Mario Hermoso a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Fenerbhace. Le parole del difensore spagnolo.

“Abbiamo bisogno di giocare ogni tre giorni ed è importante cominciare bene la competizione. La Champions è il torneo più bello al mondo, per arrivarci bisogna aver fatto una grande stagione e vogliamo fare subito bene a Istanbul. Il calcio di Gasperini è di pressione, di alta intensità e di stampo europeo. Il mister quando è arrivato ha instillato all’interno di ognuno la mentalità giusta e siamo cresciuti, dall’anno scorso, tantissimo. Tutti i miei compagni sono felici di come gioca la squadra”.

Foto: Instagram Hermoso