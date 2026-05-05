Henry: “Yamal? La gente si concentra sulla sua tecnica, ma ciò che mi stupisce è la sua intelligenza”

05/05/2026 | 11:21:49

L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona, Thierry Henry, ha parlato a MARCA durante un evento della Samsung a Londra. Queste le sue parole:

“Sapete cosa mi stupisce di Lamine? Ricordo la semifinale contro la Francia, in contropiede, con la squadra già in vantaggio per 2-1: avrebbe potuto continuare ad attaccare, ma no, a soli 17 anni, ha avuto l’intelligenza di rallentare il gioco, di controllarne il ritmo, perché era la cosa migliore per la squadra. E lo ha anche detto ai compagni. Ha controllato la palla, l’ha abbassata e l’ha passata a Carvajal. Cosa?! A 17 anni! La gente si concentra sulla sua abilità tecnica, ma ciò che mi ha stupito è stata la sua intelligenza. Quel ragazzo gioca come se fosse nel suo quartiere. Il tempo dirà cosa succederà, ma mi ha dimostrato di poter essere la stella di qualsiasi Mondiale”.

Foto: X Arsenal