Henry: “Se Messi avesse vinto il Mondiale, il Pallone d’Oro sarebbe andato a lui. Mbappé? Lo merita più di tutti”

09/09/2026 | 12:30:45

Ieri France Football ha diramato la lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro. Non sono mancate le sorprese, in virtù delle assenze degli spagnoli Pedri e Dani Olmo, ma anche di Raphinha. La cerimonia, che si terrà il 26 ottobre a Londra, per la prima volta nella capitale inglese, vedrà come favoriti assoluti per la vittoria finale Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane e Kylian Mbappé. Proprio sul francese del Real Madrid si è espresso Thierry Henry: “Se avesse vinto la Coppa del Mondo, penso che Lionel Messi avrebbe vinto il Pallone d’Oro. E Michael Olise non sarebbe stato lontano. Ma Kylian Mbappé è il mio preferito. La gente mi dirà che non ha vinto nulla, ma penso che alcune persone dovrebbero fare qualche ricerca e scopriranno che alcuni vincitori del Pallone d’Oro non hanno vinto nulla l’anno prima della loro incoronazione. Per me, è Kylian. Quando vedi cosa ha realizzato individualmente… Capocannoniere in Champions League, miglior marcatore de La Liga, miglior marcatore ai Mondiali… Olise ha lo stesso negli assist. È semplicemente pazzesco. Andrò da Kylian, con Michael Olise non lontano”.

Foto: X Arsenal