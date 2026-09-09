TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Henry: “Se Messi avesse vinto il Mondiale, il Pallone d’Oro sarebbe andato a lui. Mbappé? Lo merita più di tutti”

09/09/2026 | 12:30:45

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Ieri France Football ha diramato la lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’Oro. Non sono mancate le sorprese, in virtù delle assenze degli spagnoli Pedri e Dani Olmo, ma anche di Raphinha. La cerimonia, che si terrà il 26 ottobre a Londra, per la prima volta nella capitale inglese, vedrà come favoriti assoluti per la vittoria finale Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane e Kylian Mbappé. Proprio sul francese del Real Madrid si è espresso Thierry Henry: “Se avesse vinto la Coppa del Mondo, penso che Lionel Messi avrebbe vinto il Pallone d’Oro. E Michael Olise non sarebbe stato lontano. Ma Kylian Mbappé è il mio preferito. La gente mi dirà che non ha vinto nulla, ma penso che alcune persone dovrebbero fare qualche ricerca e scopriranno che alcuni vincitori del Pallone d’Oro non hanno vinto nulla l’anno prima della loro incoronazione. Per me, è Kylian. Quando vedi cosa ha realizzato individualmente… Capocannoniere in Champions League, miglior marcatore de La Liga, miglior marcatore ai Mondiali… Olise ha lo stesso negli assist. È semplicemente pazzesco. Andrò da Kylian, con Michael Olise non lontano”.

Foto: X Arsenal