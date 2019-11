Henry: “Mbappè? Attualmente il miglior marcatore della storia della Francia. Parleremo di lui per altri 20 anni”

Thierry Henry ha definitivamente consacrato Kylian Mbappé. Non che ne avesse bisogno, considerando che il classe ’98 ha vinto un mondiale e ha già superato quota 100 reti tra club e nazionale. L’ex giocatore dell’Arsenal, in un’intervista rilasciata per Omnisport, si è espresso così sul giovane connazionale: “È un ragazzo molto giovane, ma per quello che ha già ottenuto in carriera ormai viene considerato non più così giovane: ha collezionato tante partite, il suo gioco è estremamente intelligente, dalla velocità alla rapidità col pallone fra piedi, dai dribbling ai tenti gol segnati. Attualmente il miglior marcatore della storia della Francia . Penso che continueremo a parlare di lui per altri vent’anni, sta facendo cose incredibili: forse è tanto, ma spero che davvero sarà così, un po’ come sta facendo Ibrahimovic, che ancora gioca a 38 anni”.

Foto: L’Equipe