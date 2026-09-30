Henry difende Barcola: “E’ appena arrivato a Liverpool, deve adattarsi. Non ha deciso lui il suo prezzo”

30/09/2026 | 22:25:58

Thierry Henry si è espresso riguardo alle critiche inflitte a Barcola, le parole concesse in una intervista a Betway: “È appena arrivato a Liverpool, non parla inglese e lo stile di gioco è diverso, con un’intensità differente. Ho vissuto una situazione simile, all’inizio devi adattarti, poi arriva quel momento in cui ti senti più a tuo agio, inizi a parlare la lingua, a scherzare nello spogliatoio e gli altri iniziano a conoscerti. Non è lui ad aver scelto il suo prezzo, ma quel numero è scritto sulla sua schiena. Sappiamo tutti che nell’uno contro uno è devastante e che ha grande velocità”.

Foto: Sito Liverpool