Hellas Verona-Pisa, le curiosità: l’ultimo incontro in Serie A al Bentegodi risale al 1989
06/02/2026 | 18:41:16
Alle 20:45 il match tra Hellas Verona e Pisa.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 29 i precedenti a Verona tra le due formazioni: 19 vittorie scaligere, 8 pareggi e 2 vittorie nerazzurre.
-L’ultimo incontro tra Verona e Pisa in Serie A al Bentegodi risale al 7 maggio 1989.
-Il Pisa ha un solo successo in Serie A in questa stagione: 1-0 sulla Cremonese il 7 novembre 2025.
-Tra Paolo Sammarco ed Oscar Hiljemark sarà il primo incontro ufficiale.
Foto: X Hellas Verona