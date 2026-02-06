Hellas Verona-Pisa, le curiosità: l’ultimo incontro in Serie A al Bentegodi risale al 1989

06/02/2026 | 18:41:16

Alle 20:45 il match tra Hellas Verona e Pisa.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 29 i precedenti a Verona tra le due formazioni: 19 vittorie scaligere, 8 pareggi e 2 vittorie nerazzurre.

-L’ultimo incontro tra Verona e Pisa in Serie A al Bentegodi risale al 7 maggio 1989.

-Il Pisa ha un solo successo in Serie A in questa stagione: 1-0 sulla Cremonese il 7 novembre 2025.

-Tra Paolo Sammarco ed Oscar Hiljemark sarà il primo incontro ufficiale.

Foto: X Hellas Verona