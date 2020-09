Ha parlato attraverso il sito ufficiale dell’Hellas Verona il nuovo acquisto Ivor Pandur: “Sono contento di essere qui, di giocare in Serie A e in una società blasonata come l’Hellas. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”. Un pensiero anche sul gruppo dei portieri dell’Hellas: “Ringrazio i miei colleghi Silvestri e Berardi che in queste ultime ore mi sono stati molto vicini e mi stanno aiutando molto durante gli allenamenti”. Infine un passaggio sulla Serie A: “Per me è il miglior campionato al mondo, con tante squadre forti e giocatori preparati”.

Foto: Instagram Hellas Verona