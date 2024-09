Hatipoglu accoglie Osimhen: “Arrivo importante per noi e per tutta la Turchia”

Ibrahim Hatipoglu, dirigente e membro del consiglio d’amministrazione del club turco, ha parlato tramite i canali ufficiali dell’arrivo a Istanbul di Victor Osimhen dal Napoli: “Ogni nuovo acquisto è prezioso per il Galatasaray, ma penso che quello di Osimhen abbia avuto un grandissimo impatto in Turchia e pure in tutto il resto del mondo. E continuerà a farlo ancora per molto tempo. Non vediamo l’ora di vederlo segnare con la maglia del Galatasaray. Sarà un fattore positivo per noi ma anche per tutto il campionato turco. Con questa opportunità, pensiamo davvero di aver dato un buon contributo, perché tutti gli appassionati di calcio si divertiranno a guardarlo giocare nel nostro campionato”, sono state le sue parole.

Foto: Instagram Gardi