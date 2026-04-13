Harrison: “Salvezza quasi raggiunta. Futuro? Amo Firenze e questo club”

13/04/2026 | 23:40:53

Jack Harrison giocatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Ci stiamo avvicinando alla missione compiuta. Ancora non è finita ma siamo molto felici”

Vanoli ha detto che ha portato l’intensità della Premier… “Ho portato intensità, pressing, e dei concetti della difesa. Vanoli lo ha apprezzato molto”.

Ce la farete a ribaltare il Crystal Palace? “Dobbiamo recuperare dopo una partita molto dura giocata stasera. Lo staff sta lavorando in prospettiva, siamo tutti concentrati per tentare la rimonta”.

Le piacerebbe restare? “Sono molto felice qui a Firenze. La città e il club sono fantastici. Per il futuro vedremo cosa succederà a fine stagione”.

Foto: sito Fiorentina