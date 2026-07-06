Handanovic saluta l’Inter: “E’ stata casa mia, sono pronto ad aprire una nuova pagina”

06/07/2026 | 16:36:18

Samir Handanovic ha salutato l’Inter dopo 14 anni, le parole sui social: “Undici anni da giocatore, uno da osservatore e due da allenatore. Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni, in ogni ruolo e in ogni momento. Un grazie speciale va ai collaboratori e ai ragazzi che ho avuto il privilegio di allenare nelle ultime due stagioni. Ragazzi a cui mi sono affezionato, che mi hanno dato tanto e con i quali ho potuto mettere la passione per il calcio al primo posto. Si chiude un capitolo importante, ma porto con me ricordi, insegnamenti e gratitudine. Sono pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza”.

Foto instagram Handanovic