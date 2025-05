Hakimi: “Sarò sempre grato all’Inter. Ma voglio vincere la Champions”

25/05/2025 | 15:29:30

In un’intervista rilasciata a France Télévisions, l’esterno del PSG, Hakimi, ha parlato della finale di Champions contro l’Inter. Queste le sue parole: “È una finale di Champions League, la mia prima grande finale europea con il PSG. Sarà un momento molto importante, anche perché ci sarà l’Inter di fronte. Non dimenticherò mai di aver indossato la maglia nerazzurra e di aver vinto lo Scudetto con loro. Sono contento di giocare contro di loro”, ha spiegato con una certa dose di affetto.

Parlando di Luis Enrique poi, ha raccontato: “Penso che sia un allenatore vicino ai giocatori. È molto umano, molto legato a noi, sia nei momenti belli che in quelli brutti. Credo che abbia fiducia in noi. Ci trasmette questa fiducia, lavoriamo bene con lui. Ha creato una squadra unita, una vera famiglia. La gente non capisce necessariamente il suo modo di lavorare, il suo metodo. Ma con me funziona molto bene”.

Foto: sito PSG