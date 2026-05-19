Haaland: “Volevamo vincere la Premier, ci proveremo l’anno prossimo con la rabbia che stiamo provando”

19/05/2026 | 23:23:51

Haaland ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Premier League da parte dell’Arsenal: “Abbiamo vinto due trofei, tutto è relativo. Però tutti volevamo vincere la Premier League e non ci siamo riusciti. L’anno prossimo vogliamo tornare a vincerla, usando la rabbia che proviamo al momento. Il mio messaggio va a Odegaard. Se lo merita, è stata una stagione difficile ma ora speriamo che possa migliorare ancora e dare tutto ai Mondiali. Abbiamo bisogno di lui”.

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