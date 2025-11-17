Haaland rivela: “Dopo l’1-1 Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere. Lo ringrazio per la motivazione”

17/11/2025 | 11:55:11

L’Italia e’ uscita sconfitta per 4-1 dalla Norvegia. Una gara che spesso ha visto i. Testa a testa, anche abbastanza agguerrito, tra il difensore Gianluca Mancini e la stella Erling Haaland. Un duello a colpi proibiti che ha portato anche a un doppio giallo per entrambi.

A raccontare un mixer zone i colpi proibiti è stato lo stesso attaccante del Manchester City che ha rivelato: “Dopo l’1-1, Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere e ho pensato: ‘Ma che fa?’. Poi mi sono ripreso e gli ho detto: ‘Grazie per la motivazione'”.

La scintilla ha acceso Haaland, che al 78’ ha portato in vantaggio la Norvegia con una splendida conclusione al volo, segnando poi la doppietta un minuto grazie a un errore difensivo.

Foto: Instagram Haaland