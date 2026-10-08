Haaland rassicura i tifosi del City: “Si divertiranno contro il Liverpool. Dobbiamo stare uniti e rimanere positivi”

08/10/2026 | 18:39:38

Erling Haaland è tornato dalla Nazionale norvegese in un periodo che, per il Manchester City, si è rivelato devastante dal punto di vista mediatico, con le accuse di aver aggirato dal 2009 al 2018 le regole finanziarie della Premier League. Il centravanti, volto di spicco della squadra, ha rassicurato i tifosi ai canali ufficiali del club e a giorni dalla trasferta di Anfield contro il Liverpool: “Dobbiamo stare uniti, rimanere insieme e positivi. Qualunque cosa accada nella vita, dobbiamo sempre avere un sorriso, rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite di calcio, godendoci la situazione. Penso che i tifosi in viaggio verso Anfield si divertiranno”.

Foto: Instagram Haaland