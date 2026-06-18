Haaland: “Nella mia vita non ho mai visto la Norvegia al Mondiale. Spero che i bambini ricordino questa esperienza per sempre”

18/06/2026 | 13:02:39

L’attaccante del Manchester City e della Nazionale norvegese Erling Haaland, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se vedrete questo Haaland per tutto il torneo? Ci proverò. Contro l’Iraq ho cercato di portare la stessa energia e di giocare come so per novanta minuti. È andata bene, ma ora bisogna continuare così, senza pensare troppo. Io cerco di concentrarmi solo sulla prossima partita. Certo, dopo una vittoria per 4-1 bisogna essere felici, ma allo stesso tempo restare calmi. Raggiunto Rekdal come miglior marcatore norvegese nella storia del Mondiale? È divertente. Non credo che Rekdal possa segnare altri gol adesso, quindi proverò a superarlo. Poi gli manderò un messaggio. Se visti i 28 anni di assenza della Norvegia dal Mondiale la partita con l’Iraq è stata particolare? Nei miei 6-7 anni con la maglia della Norvegia non ci eravamo mai qualificati per la fase finale del Mondiale e quindi giocare questo incontro è stato speciale. Per me e per tutto il Paese. Ora dobbiamo continuare così. Un messaggio per i tifosi? Siete stati fantastici e spero che festeggerete un po’. Nella mia vita non ho mai visto la Norvegia giocare un Mondiale e quindi mi auguro che i bambini norvegesi di ora possano vivere questa esperienza e ricordarla per sempre. Il ct Solbakken mi ha definito il miglior centravanti del mondo? Il mio rapporto con il ct è ottimo e credo sia evidente da come sono andate le cose da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme in nazionale. Per quanto riguarda i gol, direi che sono tra i migliori, ma non ho segnato più di tutti in questa stagione. Statisticamente Kane e Mbappé hanno fatto meglio. Questa è la realtà. Quindi non posso dire di essere il migliore. Io sono solo Erling, un norvegese che prova a segnare”.

Foto: X Norvegia