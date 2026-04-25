Guti: “Mourinho al Real? Non è nel suo ‘prime’, penso ci siano allenatori più in forma”

25/04/2026 | 11:56:19

L’ex centrocampista del Real Madrid, Guti, ha commentato su DAZN Spagna un possibile approdo di Mourinho al Real. Queste le sue parole:

“Mourinho è un grande allenatore, ma penso che il suo ‘prime’ non sia adesso, nel senso che viene dal Fenerbahçe , ha preso in mano il Benfica in un momento molto negativo, e penso ci siano allenatori più in forma di Mourinho o che io stesso ingaggerei”.

Foto: en.as.com