Guti: “Il Real fatica senza Benzema. Non capisco perché non abbiano acquistato un sostituto”

L’ex centrocampista del Reak Madrid, Guti, però, dà colpe alla società, visto che il suo ex club non ha un vice-Benzema, assente per infortunio, con i blancos che faticano a segnare senza il Pallone d’Oro.

Queste le sue parole: “Sapevamo tutti che poteva succedere, non capisco perché non sia arrivato un attaccante che potesse sostituire Karim”.

Foto: twitter Real