Gusto: “L’esonero di Maresca ci ha sorpresi. Rosenior allenatore di grande livello”

30/03/2026 | 14:30:43

Malo Gusto ha parlato a ESPN tornando sull’esonero di Enzo Maresca dal Chelsea: “È stato un po’ complicato per noi a metà stagione, quando Enzo è stato esonerato. Quindi l’arrivo di un nuovo allenatore ora è stato un grande cambiamento, credo, per la squadra, a dire il vero tutti sono rimasti sorpresi. Rosenior? Penso che sia un allenatore di alto livello, ho visto che molte persone lo hanno criticato. Non capisco davvero perché, ho lavorato molto con lui da quando è entrato a far parte del club”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea