GUERREIRO, IL DUTTILE TERZINO ASSISTMAN DEL BORUSSIA DORTMUND RISCOPERTOSI GOLEADOR

Raphael Guerreiro è stato l’uomo partita indiscusso dell’ultima giornata del gruppo A di Champions League tra Monaco e Borussia Dortmund. È stato grazie alla sua doppietta infatti che i gialloneri si sono sbarazzati della squadra francese, già fanalino di coda del girone, e si sono guadagnati la qualificazione agli ottavi di finale con addirittura il primo posto. Un giocatore, questo, che ieri sera ha indossato le vesti inedite di goleador, visto che il suo ruolo non gli imporrebbe di certo di segnare reti a dismisura. Si tratta difatti di un terzino sinistro che all’occorrenza può ricoprire la posizione di centrocampista centrale ovvero di sinistra. Tutte posizioni, a cui, a ben guardare, non farebbero intuire un particolare fiuto del gol, dote che sembra essergli esplosa in maniera particolare in questo avvio di stagione. Il suo ruolino di marcia parla chiaro: fino a questo momento tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania le realizzazioni all’attivo di questo calciatore risultano essere 5 in 21 gare. Niente male insomma per un giocatore che per la maggior parte della sua carriera ha ricoperto il ruolo di laterale difensivo.

Ma sarebbe riduttivo descrivere un calciatore di grande talento quale è Guerreiro solamente dal punto di vista delle reti. Perché se è vero che oggi è balzato agli onori delle cronache proprio per la doppietta di ieri sera in Champions League, è indubbio che il franco-portoghese ha ben altre qualità che meritano di essere elencate. In campo da professionista quando non aveva nemmeno 20 anni con il Caen in Ligue 2, il classe ’93 si fa subito apprezzare per le sue elevati foto tecniche. È per questo che nella sua prima stagione viene subito eletto miglior terzino sinistro del campionato. Un premio che gli vale nell’estate successiva l’acquisto del suo cartellino da parte del Lorient per 3 milioni di euro. Molto rapido ed abile nel palleggio e nei cross, il giocatore si fa apprezzare sia per i traversoni che per gli assist ai propri compagni di squadra. Grazie a tutto questo Guerreiro riesce a conquistarsi anche la prima chiamata dalla Nazionale del Portogallo nonché il debutto dal primo minuto il 14 novembre 2014 contro l’Armenia in un match delle qualificazione agli Europei. In breve tempo inoltre si guadagna anche la titolarità fissa nella selezione maggiore lusitana. Situazioni queste che non fanno che attirare l’interesse da parte di svariati grandi club in giro per l’Europa, sfida di mercato che si è aggiudicato il Borussia Dortmund il 16 giugno 2016 per 12 milioni di euro. In questo club si riesce a far apprezzare ed infine ad imporre, adesso anche come goleador oltre che come assist-man. Il resto è storia di questi giorni e chissà, magari in un futuro prossimo, anche una nuova vicenda di mercato. È difatti praticamente certo che se continuerà su questa strada il giocatore finirà sul lista dei desideri di altri top club europei per cifre ben superiori ai 12 milioni di euro pagati dai tedeschi.

Foto: Twitter Uefa