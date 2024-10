Guardiola su Iniesta: “Mi ha dato l’energia per continuare. Gli sarò per sempre grato”

Come già pre-annunciato nei giorni scorsi, per Andres Iniesta la carriera nel calcio si concluderà ufficialmente domani. Pep Guardiola ne ha così parlato: “Aveva uno dei talenti più importanti. Avevamo solo 1 punto su 6 ed eravamo quasi in zona retrocessione. Un giocatore come Andres in quel momento mi dice che siamo sulla strada giusta, che la gente è contenta e che tutto andrà bene. Io penso ‘wow, mi ha dato l’energia per continuare’. Gliene sarò per sempre grato”.

Foto: Instagram Iniesta