Guardiola: “Real Madrid? Noi impariamo giocando contro i migliori. Doku? Non sappiamo quando tornerà”

27/02/2026 | 19:25:06

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Real Madrid in Champions e non solo: “Il nostro club impara e migliora giocando contro le migliori squadre nella storia di questo torneo. Doku? È tornato ad allenarsi ieri, ma non so ancora quando potrà rientrare in campo. Dobbiamo confrontarci con i medici. Ramadan? Seguono questa tradizione religiosa. Abbiamo nutrizionisti preparati e i ragazzi sono abituati a questo periodo. Sanno come prendersi cura di sé e adattarsi alle esigenze della squadra”.

Foto: X Guardiola