Guardiola: “Problema muscolare per Rodri, normale dopo il lungo stop. Tornerà a settembre”

09/08/2025 | 12:30:58

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai media in vista della gara contro il Palermo, l’amichevole in famiglia del City Group, soffermandosi soprattutto sul problema capitato a Rodri, che ha avuto un problema muscolare e starà fermo un mesetto.

Queste le sue parole: “Come sta Rodri? Si è allenato meglio negli ultimi giorni, ma l’importante è che non senta dolore. Non vogliamo che torni e si faccia male di nuovo”.

Foto: sito City