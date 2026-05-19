Guardiola: “Parlerò con il presidente del mio futuro, non annuncio niente a stagione in corso”

19/05/2026 | 23:39:36

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro:”Posso dire che mi resta ancora un anno di contratto, ma per esperienza so che annunciare qualcosa mentre la stagione è ancora in corso è sempre molto negativo. La prima persona con cui devo parlare è il presidente Khaldoon Al Mubarak. Abbiamo deciso insieme che ci siederemo a fine stagione per discutere. È tutto molto semplice”.

foto x city