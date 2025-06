Guardiola ha deciso: Bernardo Silva sarà il nuovo capitano del Manchester City

18/06/2025 | 11:40:09

Per la prima volta da quando allena il City, Pep Guardiola ha scelto personalmente il capitano della squadra, interrompendo la consuetudine che vedeva giocatori e staff votare per decidere il leader in campo. La scelta è ricaduta su Bernardo Silva, designato ufficialmente a guidare i Citizens nella stagione 2025/26. Accanto al portoghese ci saranno tre vice: Rúben Dias, Rodri ed Erling Haaland. Guardiola ha spiegato così la sua decisione: «Sono l’allenatore, e per la prima volta in carriera ho scelto io il capitano. Non mi è piaciuto come è andata la scorsa stagione con Kyle Walker , che aveva il ruolo di capitano ma poi ha perso la titolarità ed è stato ceduto in prestito al Milan. A volte sento la necessità di essere il capo e quest’anno ho deciso di prendere questa responsabilità.» Foto: Instagram Bernardo Silva