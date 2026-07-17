Guardiola: “Forse tornerò ad allenare, ma devo sentire che mi manca. Ora non è così”
17/07/2026 | 11:05:41
Intervistato da Okx, Pep Guardiola ha parlato anche del suo futuro: “Mi sto ancora sistemando ma sta andando abbastanza bene: mentalmente non mi manca nulla. Non penso che tra due settimane o un mese dovrò ricominciare tutto da capo, sto cercando di capire quale sarà un po’ la mia vita. Forse tornerò ad allenare. Ma devo sentirlo, devo sentire che mi manca, che ne ho bisogno. Forse un giorno mi sveglierò e dirò, ok, voglio tornare. Ma ora non lo sento”.
foto x city