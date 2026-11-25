Guardiola difende Ancelotti dalle critiche di Romario: “Sarei incapace di dubitare di Carlo”

25/11/2026 | 09:45:03

Pep Guardiola prende posizione sul momento della Nazionale brasiliana e difende Carlo Ancelotti dalle critiche di Romario. Nel corso di un’intervista concessa all’ex attaccante brasiliano per il suo canale YouTube, l’allenatore spagnolo ha espresso parole importanti nei confronti del tecnico italiano, invitando tutti ad avere pazienza e a concedergli il tempo necessario per costruire il proprio progetto. Il confronto nasce dalle recenti prestazioni del Brasile, reduce anche dalla sconfitta per 3-2 contro il Giappone. Romario non ha nascosto la propria insoddisfazione per il lavoro di Ancelotti, spiegando di aspettarsi qualcosa di diverso da un allenatore con la sua esperienza. Guardiola, però, ha una posizione differente: “Non è che arriva Carlo, Pep, Jurgen Klopp o José Mourinho e in due giorni il Brasile torna a essere campione del mondo. A volte serve un po’ più di tempo”. L’ex allenatore del Manchester City ha poi sottolineato la pressione che accompagna il lavoro sulla panchina verdeoro: “Ho parlato con tanti brasiliani e tutti mi hanno detto che non esiste una Nazionale al mondo che abbia più pressione del Brasile. È un gioco difficile e serve tempo. L’unica domanda che devono porsi il presidente e l’allenatore è: crediamo in quello che stiamo facendo? Se la risposta è sì, bisogna andare avanti e concedere tempo”. Guardiola ha quindi difeso apertamente le qualità del collega italiano, con cui si è confrontato numerose volte nel corso della carriera: “Mi sono affrontato tante volte con Carlo e mi ha battuto moltissime volte. È una persona straordinaria e sarei incapace di dubitare delle sue capacità. È molto intuitivo, intelligente nelle decisioni tattiche ed è un leader nella gestione del gruppo”. Non è mancato, tuttavia, un riferimento alla necessità di ottenere risultati. Lo stesso Guardiola ha ricordato quanto sia determinante vincere per mantenere la fiducia di una società o di una federazione: “Lui sa, come lo so io, che se non vinci non duri. Io sono rimasto tanti anni al Manchester City perché abbiamo vinto molto”. Nel corso della conversazione, Romario ha anche chiesto a Guardiola della possibilità di allenare il Brasile. Lo spagnolo ha preferito scherzare, citando il Bahia, società appartenente al City Football Group, e glissando sull’ipotesi di raccogliere l’eredità di Ancelotti. Una cosa, però, è chiara: per Pep il valore del tecnico italiano non è in discussione.

foto: x City