Grosso: “Squadra con le idee chiare. Con il tempo saremo ancora più compatti”

14/08/2026 | 23:55:08

Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Benevento in Coppa Italia.

Le sue parole: “Siamo contenti, c’è dell’entusiasmo e le nostre idee sono chiare. Ci sono tanti cambiamenti e abbiamo fatto cose nuove che dobbiamo migliorare con il tempo. Sappiamo che per costruire cose belle ci vuole tanto lavoro e un po’ di tempo: abbiamo trovato un’ottima atmosfera e proveremo a tenere questo”.

Croci è il più giovane esordiente: “Hanno fatto delle belle cose, lui e Mazzeo. Ho provato a mettere lui con delle belle qualità, abbiamo fatto un po’ di fatica ma lui ci ha messo tanta generosità: ha delle ottime base”.

Sul mercato: “Delle volte il modulo ha avuto queste caratteristiche. Dobbiamo mettere dentro qualcosina che possa garantire qualità dentro al campo. Continuiamo a cambiare ma ci aspetta un campionato difficile e vorremmo farci trovare pronti. Sono contento di quello che ho visto e lavoreremo per migliorarci: proverò a mettere i ragazzi che stanno meglio nelle condizioni ideali per loro”.

Cosa ne pensi di Mastantuono? “Il ragazzo è giovanissimo, ma non sembra così giovane in campo per personalità e carisma. Lui è arrivato da pochi giorni, ha qualità individuali molto alte e si mette con tanta umiltà a servizio della squadra: per ora abbiamo tanto potenziale, dobbiamo tirarlo fuori tutto e creare un’unione di squadra”.

Foto: Instagram Grosso