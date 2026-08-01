Grosso: “Ottima tournée. Real Madrid? Questi risultati danno sempre morale”

01/08/2026 | 21:10:50

Fabio Grosso ha parlato in mixed zone dopo il 2-2 contro il Real Madrid.

Le sue parole: “Abbiamo fatto una bella tournée, sono contento del percorso. Ci siamo allenati bene e abbiamo affrontato partite faticose, potevamo fare meglio tante cose ma stiamo mettendo le basi per la stagione. Abbiamo dato continuità nella condizione, sono contento. Ho voluto provare a dare continuità ai più grandi, ma anche i giovani si sono fatti trovare pronti. Ho provato a mettere nelle posizioni più consone ogni giocatore, poi sappiamo tutti cosa ancora deve essere fatto. Ora ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo subito all’opera”.

Su Fagioli-Oulai: “Se Oulai non avesse preso una botta li avrei fatti giocare anche insieme, ma le cose le scopri mentre lavori. Ci sono tanti giocatori che sanno giocare bene a calcio e la squadra ha bisogno di equilibrio, ma perché non dovrei mai metterli insieme? A me piacciono i giocatori di qualità”.

La sfida al Real: “Non abbiamo parlato del calciatore. Ci siamo avvicinati due volte, ma non per parlare di lui. Victor avrebbe voluto partire titolare ma ho preferito metterlo a gara in corso, ha mostrato le potenzialità di un giocatore che diventerà di livello alto. Ho tanti ragazzi a disposizione e sono contento di loro. Poi oggi abbiamo visto il livello degli avversari e siamo riusciti a rimanere dentro le difficoltà, siamo rientrati in partita e abbiamo fatto gli step giusti. Il livello che ci aspetta è impegnativo e ci faremo trovare pronti”.

Foto: Instagram Grosso