Grosso: “Kean e Fagioli? Giocatori importanti per questa Fiorentina.

09/07/2026 | 15:00:30

Oggi è il giorno della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il neo tecnico viola ha dichiarato:“Difesa? Abbiamo utilizzato Walukievicz come terzino bloccato. Ma in altre annate ho avuto un terzino con caratteristiche offensive. Non ci siamo focalizzati su un tipo di terzino. In base ai giocatori con cui creeremo la rosa, proveremo a esaltare le caratteristiche. Se un giocatore ha come indole l’essere più solido rispetto ad attaccare, gli chiederò di fare le cose in cui riesce meglio. Sicuramente è una modalità che in certi momenti può essere utilizzata, ma dipende dalle caratteristiche che avremo in altri ruoli. Sono arrivati Viery e Dragusin oltre ad Atta, ci confrontiamo su tutto. Mi fido del lavoro del direttore, perché lo fa bene. Viery è un 2005, giovane con un gran potenziale. Non ha grande storia, è giovane ma ha fatto diverse partite nel suo campionato. Lo voglio scoprire e conoscere. Dragusin lo conosciamo meglio, ha fatto il nostro campionato, viene da una società di primo livello ed è un grande acquisto. Kean? Parlare bene di uno non significa parlare meno bene di un altro. Ma lo conosco fin da ragazzino, era nelle giovanili della Juve, si vedevano le sue potenzialità. Ha bruciato le tappe, ha doti fisiche di primissimo livello e doti tecniche che sono migliorate negli anni. Aveva grandissima voglia e ambizione di voler diventare un giocatore mondiale. Sono contento di ritrovarlo, non vedo l’ora di parlarci, capire quali sono i suoi pensieri. Ma per me è un giocatore importante per questa Fiorentina. Per Fagioli posso fare copia e incolla da Kean. L’ho visto fin da ragazzino. Ha qualità tecniche altissime. Per me può fare grandissimi miglioramenti sul collegare il gioco della squadra in alcune situazioni, ma è un giocatore che ho sempre il piacere di abbracciare quando incontro. Non l’ho avuto in Primavera, ma l’ho sempre visto con piacere e contentezza. È un giocatore importante di questa Fiorentina”.

Foto: Instagram Fiorentina