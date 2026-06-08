Grosso: “Fiorentina club prestigioso, vogliamo costruire una squadra ambiziosa”

08/06/2026 | 16:17:27

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola, con un contratto fino al 2028. Ecco le prime parole da neo tecnico dei gigliati: “Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità – ha detto Mister Fabio Grosso – Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.

foto sito fiorentina