Grosso: “Con la Juve servirà la partita perfetta. Voglio lo stadio pieno”
05/01/2026 | 14:00:39
Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, presenta ai canali ufficiali del club la prossima partita di campionato con la Juventus di Luciano Spalletti.
Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una partita impegnativa, contro una squadra di grandissimo livello, di grande qualità. Ha tutte le caratteristiche che sappiamo bene, però abbiamo l’obiettivo chiaro di provare a esprimere il nostro meglio”.
Cosa servirà? “Dobbiamo essere bravi a fare una gara intelligente, matura, con grande coraggio e personalità. Sono caratteristiche da mettere in campo, per contrastare il livello alto che ci aspetta”.
