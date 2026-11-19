Groningen, Lukkien si ferma: operazione all’anca, salta il derby con l’Heerenveen

19/11/2026 | 12:09:53

Dick Lukkien non sarà presente agli allenamenti dell’FC Groningen questa settimana e non guiderà la squadra dalla panchina nel Derby del Nord di sabato sera. L’allenatore si è sottoposto a un intervento di sostituzione dell’anca, riuscito senza complicazioni, e sta seguendo il percorso di recupero. Al suo posto, la preparazione sarà affidata allo staff tecnico e all’assistente Casper Goedkoop, come si vede dal comunicato del club: “Dick Lukkien non sarà presente agli allenamenti dell’FC Groningen questa settimana. L’allenatore della squadra non sarà in panchina nemmeno sabato sera per la partita casalinga contro l’SC Heerenveen. Lukkien si è sottoposto a un intervento di sostituzione dell’anca la scorsa settimana e si sta attualmente riprendendo dall’operazione. Sebbene ci fossero buone speranze che il tecnico di Veendam potesse essere presente agli ultimi allenamenti e alla partita casalinga di sabato sera, il Derby del Nord arriva troppo presto per lui. Normalmente, prima del weekend, Dick Lukkien viene interrogato dai media sui giocatori assenti per una partita della sua squadra. “Ora devo includermi nella lista dei ‘non in forma’”, dice Lukkien con un sorriso. “È estremamente fastidioso, perché mi sento sempre molto responsabile, soprattutto quando non posso essere presente personalmente a causa di un problema fisico. Ma ho piena fiducia nei miei colleghi che stanno gestendo la situazione collettivamente come staff.”

Lukkien spiega che l’intervento chirurgico era nell’aria da tempo. “Avvertivo un crescente fastidio e dolore. Non riuscivo più a dare il massimo, come avrei voluto. Durante la stagione, per un allenatore, non è mai un buon momento per sottoporsi a un intervento del genere, perché si rimane immobili per un po’, ma non era più responsabile rimandarlo ulteriormente. Insieme allo staff medico, siamo riusciti a pianificare tutto in modo da darmi la possibilità di tornare in campo poco prima del weekend e per la partita stessa. Certo, con qualche accorgimento, ma questo era l’obiettivo. L’intervento è andato bene e mi sto riprendendo secondo i piani, ma muovermi e spostarmi mi costa ancora un enorme sforzo e molta energia.” E così, Lukkien lascia la preparazione per il Derby del Nord al suo staff e la preparazione pre-partita all’assistente allenatore Casper Goedkoop. “La partita contro l’Heerenveen arriva un po’ troppo presto per me, ed è un vero peccato. Non riesco a stare fermo e sono molto coinvolto, ma sabato dovrò seguirla da casa. Non sarà facile, ma come ho detto, ho molta fiducia nel mio staff e nei giocatori e sono convinto che, con il supporto di un Euroborg al completo, porteranno a termine la stagione con successo.” L’FC Groningen augura a Dick Lukkien una pronta guarigione e spera di rivedere presto l’allenatore allo Sportpark Corpus den Hoorn.

Foto: x Groningen