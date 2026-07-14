Greenwood: “Felice di unirmi al club più importante della Turchia. Voglio vincere tanto”
14/07/2026 | 23:26:13
Prime parole di Mason Greenwood che parla al sito del Fenerbahce dopo la firma sul contratto.
Le sue parole: “I tifosi sono davvero incredibili. Hanno una tifoseria enorme. Hanno mandato messaggi a me, alla mia famiglia e ai miei amici. Abbiamo sentito davvero forte la loro presenza. È il club più grande della Turchia. Non vedo l’ora di iniziare.”
Il nostro obiettivo come squadra è dare il massimo. Naturalmente vogliamo vincere il campionato. Anche la qualificazione alla Champions League è molto importante. Spero che riusciremo a raggiungere questi traguardi.”
Mason Greenwood: “Onestamente, sono molto entusiasta. È stato un processo lungo – un lungo percorso – ma sono felice che l’accordo sia stato concluso. Voglio anche ringraziare il club e il presidente per tutto il loro impegno; c’è stato molto lavoro dietro la decisione presa oggi. Non è stato difficile decidere una volta che hanno mostrato interesse per me. Ho mantenuto la parola data e voglio dimostrare di cosa sono capace. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra, di giocare allo stadio e di incontrare i tifosi. La decisione non è stata complicata quando hanno manifestato interesse nei miei confronti; voglio andare al Fenerbahçe e mostrare il mio valore.”
Foto: sito Fenerbahce