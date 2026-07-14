Greenwood: “Felice di unirmi al club più importante della Turchia. Voglio vincere tanto”

Mason Greenwood: “Onestamente, sono molto entusiasta. È stato un processo lungo – un lungo percorso – ma sono felice che l’accordo sia stato concluso. Voglio anche ringraziare il club e il presidente per tutto il loro impegno; c’è stato molto lavoro dietro la decisione presa oggi. Non è stato difficile decidere una volta che hanno mostrato interesse per me. Ho mantenuto la parola data e voglio dimostrare di cosa sono capace. Non vedo l’ora di unirmi alla squadra, di giocare allo stadio e di incontrare i tifosi. La decisione non è stata complicata quando hanno manifestato interesse nei miei confronti; voglio andare al Fenerbahçe e mostrare il mio valore.”

Foto: sito Fenerbahce