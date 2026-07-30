Grealish: “Non sono stato escluso dal Manchester City, sono sciocchezze”

Jack Grealish rompe il silenzio, l’inglese ha smentito di essere stato escluso dal ritiro del Manchester City. E lo ha fatto con un commento apparso sui social, poi rimosso in un secondo momento. “Volevo solo farvi sapere che mi sto ancora riprendendo da un infortunio, quindi non mi sto ancora allenando. Non sono stato ‘escluso’, quindi smettila di dire sciocchezze, grazie” ha scritto l’ex Everton chiarendo come sono andate le cose e mettendo a tacere le voci.

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