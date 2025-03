Gravina: “La Juventus è un modello ideale per il calcio italiano”

Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la visita alla Continassa. “Sono stato nella sede della Juventus, è un modello ideale per il calcio italiano. Oggi ho toccato con mano un avanzamento ulteriore nelle infrastrutture. Peccato per i risultati, ma il nostro campionato è avvincente, molte squadre sono attrezzate, la Juventus se la giocherà con tutte le altre fino alla fine. La Juventus ha sempre dato calciatori importanti alla Nazionale, qualcuno fa parte del nostro gruppo e ci auguriamo che il club continui a formare calciatori pronti. La sconfitta in Nations League contro la Germania? Peccato per due ingenuità, ma i nostri ragazzi ci hanno messo voglia e determinazione, meritavano qualcosa in più”.

Foto: twitter FIGC