Gravina: “Euro 2032? Riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio”

08/06/2026 | 12:10:11

Il presidente uscente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai 1. Queste le sue parole:

“Euro 2032? Riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni che hanno creduto in questo progetto. Non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica però è l’occasione per evitare equivoci e momenti di confusione. La candidatura ad Euro 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione.

Foto: X FIGC