Gravina: “E’ un errore valutare il calcio italiano per un risultato, Mancini ha vinto gli Europei e fatto 37 risultati utili consecutivi”

16/06/2026 | 21:19:30

L’ex presidente federale Gabriele Gravina ha parlato a margine di un evento del momento del calcio italiano: “Ma è mai possibile che non riusciamo ad analizzare la storia della nazionale maggiore con oggettività? Dal 2018, con Mancini, l’Italia ha raccolto 37 risultati utili consecutivi; nel 2021 abbiamo vinto l’Europeo: sono risultati straordinari. Io sono il primo a essere amareggiato per la mancata qualificazione ai Mondiali. Kean e Pio Esposito hanno sbagliato gol che potevano essere decisivi, e per questo siamo rimasti fuori. Ma se avessero segnato? Avremmo riaperto tutti gli oratori e risolto, magicamente, ogni problema del calcio italiano. Dobbiamo superare certe contraddizioni. Dobbiamo credere nel sistema e investire di più, con coraggio: se raccontiamo il problema in modo errato, non troveremo mai la soluzione. Auguro a Giovanni (Malagó, ndr), come primo impegno, di battersi per scardinare quella che, tra virgolette, viene presentata come “intesa tra le componenti”: non è possibile che una riforma venga bloccata se il 3% non è d’accordo. È antidemocratico e contrario a ogni senso di ragionevolezza. Io non ci sono riuscito”.

Foto: twitter FIGC