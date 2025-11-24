Gravina: “Dimissioni senza Mondiale? Non c’è una norma che lo dice”

24/11/2025 | 20:39:07

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato nel corso della conferenza stampa a margine del Consiglio federale, affermando come non ci sia il desiderio di dimettersi anche in caso di mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia.

Queste le sue parole: “Dimissioni senza la qualificazione al Mondiale? Non c’è una norma che lo dice. È un destino che viene individuato e cercato all’esterno della Federazione. Se ne era già parlato dopo la sconfitta con la Svizzera agli Europei. C’è un principio di democrazia, il cui ritmo è dettato dalle norme federali e la risposta è stata un 98,7%”.

Foto: sito FIGC