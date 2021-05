Grassadonia: “Ringrazio chi mi è stato vicino. L’episodio di mia figlia non deve sporcare l’immagine di una città intera”

Gianluca Grassadonia ha affidato ai propri profili social per tornare sull’episodio dell’aggressione a sua figlia prima della gara contro la Salernitana. Ecco quello che ha scritto il tecnico del Pescara: “Ringrazio tutti coloro che ci sono stati vicini, ringrazio la città di Pescara e quella di Salerno. Mi spiace che questa città sia passata per quello che non è, questo episodio non deve sporcare l’immagine di una città intera e il cammino della squadra di Castori. A caldo si dicono alcune cose forti, il momento è delicato, ma io sono salernitano e conosco la passione e l’educazione dei tifosi e della popolazione. Questo episodio non deve sporcare tutto ciò”.

Foto: Twitter Pescara