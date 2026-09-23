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Grabara, intervento perfettamente riuscito. Il comunicato della Juventus

23/09/2026 | 17:59:42

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La Juventus ha aggiornato sulle condizioni di Grabara attraverso un comunicato ufficiale: “Kamil Grabara nel pomeriggio odierno è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso la Guardian Clinic di Konin dal Dottor Andrzey Pyda alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”.
foto x juve