Gosens, lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il report

01/11/2025 | 18:31:22

La Fiorentina ha diramato un report su Gosens: “Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato contro l’Inter. Le indagini eseguite hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta”.

Foto: Instagram Fiorentina