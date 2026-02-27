Gosens, duplice frattura composta a carico del seno mascellare e della parete orbitaria

27/02/2026 | 16:16:53

La Fiorentina ha aggiornato sulle condizioni di Gosens: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Robin Gosens è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia. Gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica. Il calciatore potrà, pertanto, proseguire la regolare attività utilizzando un’adeguata protezione”.

Foto: Instagram Fiorentina