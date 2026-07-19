Gosens ancora al veleno sulla Fiorentina: “Mi hanno escluso in maniera sgradevole”

19/07/2026 | 22:47:17

Non si placano le polemiche tra Robin Gosens e la Fiorentina. Il tedesco, anche nella presentazione allo Schalke 04 non le ha mandate a dire ai viola.

Le sue parole: “Sono molto orgoglioso, incredibilmente felice. Per me si chiude un cerchio. La mia vita da calciatore è iniziata grazie allo Schalke, è stato lo Schalke a farmi sognare di diventare un calciatore. Il fatto che questo capitolo si chiuda è qualcosa di immensamente grande. Per questo è un caos di emozioni, ma tutte positive. Quando sei anni fa salivo le scale dell’Arena, per me era chiaro: un giorno voglio farlo anch’io. Prima del ritiro. In quel momento è successo qualcosa dentro di me. Ho detto a mio padre: ‘Iscrivimi subito a una società di calcio’. Lo Schalke mi ha portato al calcio, e lo Schalke, spero, farà in modo che io concluda qui la mia carriera”.

L’addio alla Fiorentina: “A volte eravamo lontanissimi, poi tornavamo di nuovo vicinissimi. È stata un’altalena di emozioni. Alla fine è successo che la Fiorentina mi ha escluso dalla rosa, in un modo che trovo piuttosto sgradevole, e quello è stato il segnale che l’operazione poteva andare in porto, sia sotto il profilo sportivo che finanziario”.

Foto: X Fiorentina