Goretzka: “Futuro? Sono concentrato per la Champions. Vogliamo la finale”

03/05/2026 | 13:00:53

Il Bayern Monaco si è salvato da una sconfitta contro l’ultima in classifica della Bundesliga. Decisiva una doppietta di Leon Goretzka, uomo mercato, giocatore che potrebbe lasciare il Bayern a breve.

Il giocatore, ai canali ufficiali del club, ha così parlato: “Avete visto che i ragazzi sono carichissimi. Sono davvero emozionato, mercoledì sarà una partita fantastica. Sono davvero carico per la partita, vogliamo arrivare in finale. Ora si tratta di raccogliere le forze, concentrarci e dare il massimo mercoledì”.

Foto: sito Bayern Monaco