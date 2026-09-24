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Gordon: “Yamal? Quello che sta facendo a 19 anni è incredibile. Clasico? Guardo tutte le partite di Bellingham sperando che perdano”

24/09/2026 | 23:28:00

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Anthony Gordon, l’acquisto più caro della sessione estiva di calciomercato del Barcellona, ha iniziato bene la sua avventura in Spagna, realizzando 4 assist in 7 partite Dal ritiro della Nazionale inglese ha parlato di vari temi, tra cui la corsa al Pallone d’Oro fra Kane e Yamal: “È incredibile cosa Lamine Yamal abbia realizzato a un’età così giovane. Ora è su un livello completamente diverso. Che un ragazzo di 19 anni faccia quello che sta facendo è assurdo. Quando parliamo di pura abilità individuale come giocatore, per me lui è sicuramente il numero uno. Ma se parlassimo della scorsa stagione, Harry Kane ha una considerazione grande quanto chiunque altro perché la sua stagione è stata storica. Il numero di gol che ha segnato, le cose che ha fatto per noi ai Mondiali. Entrambi hanno argomentazioni forti. Non sono la persona giusta per commentare. Mi è difficile dare un’opinione perché non sono ancora a quel livello. Sono solo un fan che segue la situazione di entrambi i giocatori. Quindi auguro a entrambi buona fortuna”.

Su Rodri: “Sono felice di averlo nella mia squadra perché è un genio. Ho sempre percepito che giocando contro di lui, fosse un passo avanti a me”.

Sul Real Madrid: “Guardo tutte le partite Bellingham e del Real sperando che perdano (ride, ndr)”.

Sul differente stile di gioco fra Spagna e Inghilterra: “Non abbiamo quella forza per controllare le partite come gli spagnoli, non è in noi e non sono sicuro che sia qualcosa che si possa insegnare. Ora che gioco in Spagna, posso parlare con un’opinione informata e il modo in cui tengono la palla è diverso, molto più diverso da quello che ho mai sperimentato giocando in Inghilterra. Non sono sicuro che riusciremo mai a raggiungerlo, ma possiamo sicuramente migliorare o magari prendere un’altra strada e giocare sui nostri punti di forza, cioè giocare un calcio fisico, diretto e in contropiede. Non esiste un modo perfetto per vincere una partita di calcio”.

Foto: X Barcellona