Gordon al Barcellona: “La mia carriera comincia oggi. Voglio vincere tutto”

07/06/2026 | 17:16:48

In attesa di ufficialità a luglio, il Barcellona ha piazzato il colpo Anthony Gordon, un innesto da 80 milioni di euro dal Newcastle.

Il giocatore, intervistato da talkSPORT, ha così parlato: “Quindi non vedo l’ora di unirmi al Barcellona. Ho parlato con Rashford. Mi ha anche parlato della città e dei posti in cui vivere. È un ragazzo adorabile, molto premuroso. Mi stava solo dando un po’ di informazioni. Sono state due settimane un po’ caotiche, ma le migliori due settimane che io e la mia famiglia abbiamo mai vissuto. È stato davvero bello perché ho detto loro fin da piccolissimo, come ho ricordato nella mia intervista, che sarei arrivato a questo punto. Loro mi facevano le congratulazioni e cose del genere. Non mi accontento affatto di giocare semplicemente per il Barcellona. Voglio vincere tutto. Nella mia mente, la mia carriera inizia adesso. Quindi sono nella fase in cui ho sempre detto che sarei arrivato. Ora ho bisogno di salire ancora di livello”.

Foto: Instagram Premier